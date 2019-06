‘இதான் உங்க அப்டேட் லட்சணமா? ‘தளபதி 63’ படக்குழுவினர்களை வறுத்தெடுத்த ரசிகர்கள்

இந்த நிலையில் ஒருமணி நேரத்திற்கு முன்னர் ‘தளபதி 63’ அப்டேட் வெளிவரும் என்று டுவிட்டரில் செய்தி வெளியானது. அதனையடுத்து ‘தளபதி 63’ படத்தின் முதல் பார்வை வெளியீடு தேதி குறித்த அப்டேட் வெளிவர வாய்ப்பு இருப்பதாக விஜய் ரசிகர்கள் சுறுசுறுப்பாகினர். சரியாக ஆறு மணிக்கு அந்த அப்டேட்டும் வந்தது. ஆனால் அந்த அப்டேட், ‘தளபதி 63’ படத்தின் ஒலிநாடா உரிமையை சோனி நிறுவனம் பெற்றுள்ளதாக வெளிவந்துள்ளது. இந்த மொக்கையான அப்டேட்டை பார்த்து ரசிகர்கள் கடுப்பாகினர். இதுதான் உங்கள் அப்டேட் லட்சணமா? ஒலிநாடா உரிமையை யார் வாங்கினால் எங்களுக்கு என்ன? அது வியாபாரம், அது எப்படி அப்டேட் ஆகுமா? என ரசிகர்கள் வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர்.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த படக்குழுவினர் விரைவில் இந்த படம் குறித்த அப்டேட்டை வெளியீடு செய்ய முடிவு செய்துவிட்டனர்., அனேகமாக நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் ஒரு அட்டகாசமான அப்டேட் குறித்த செய்தி வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

[email protected] – @Atlee_dir – @arrahman – @agsentertaiment – OF COURSE WE ARE IN!