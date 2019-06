அரவிந்தசாமியின் அடுத்த பட தலைப்பு அறிவிப்பு!

இந்த நிலையில் அரவிந்தசாமியின் புதிய படம் ஒன்றின் டைட்டிலுடன் கூடிய முதல் பார்வை சற்றுமுன் வெளியாகியுள்ளது. ‘புலனாய்வு’ என்ற தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த முதல் பார்வை விளம்பர ஒட்டியை அனிருத் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த படத்தை ‘ஹரஹர மகாதேவகி’, இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து’ ஆகிய அடல்ட் நகைச்சுவை படத்தை இயக்கிய சந்தோஷ் ஜெயகுமார் இயக்கவுள்ளார்.

வி.மதியழகன் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைக்கவுள்ளார். டிடெக்டிவ் கதையம்சம் கொண்ட இந்த படம் இவ்வருட இறுதியில் வெளியாகவுள்ளது.



June 18, 2019