பிகில் இரண்டாவது பார்வை காப்பியா? என்னென்ன இருக்கிறது இரண்டாவது போஸ்டரில் ?

இரண்டாவது பார்வைகில் என்னென்ன ஆச்சர்யங்கள் உள்ளன என பார்க்கலாம்.

இரண்டாவது பார்வைகில் 4 விஜய் இருப்பது போன்று விளம்பர ஒட்டி இருந்தது. இதில் வயதான அப்பா தோற்றத்தில் உள்ள விஜய் கையில் ருத்ராட்ச கயிறு அணிந்து கத்தியயை பிடித்துள்ளார். காவி வேட்டி கட்டியுள்ளார். கருப்பு சட்டை அணிந்திருக்கும் அவர் கழுத்தில் சிலுவை அணிந்துள்ளார். இது குழப்பத்தை உண்டு செய்துள்ளது. இரு மதங்களை பிரதிபலிக்கும் விதமாக அவரது கதாபாத்திரம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்கு படத்தில் விடைகள் இருக்கும் என்றும் தெரிகிறது.

இப்படத்தில் தென் சென்னை ரௌடியாக அப்பா விஜய் வருகிறார் எனவும் அவரது பெயர் அசால்ட் அல்லது ராஜப்பா எனத் தகவல் பரவி வருகிறது.

போஸ்டரில் மகன் விஜய் மூன்று தோற்றங்களில் இருப்பது போன்று உள்ளது . அதில் ஒரு போஸில் சிரித்துக்கொண்டே பந்தை சுழற்றும் ஒரு விஜய் இருக்கிறார். இளமையான விளையாட்டு சோதனை பிரதிபலிப்பதாக இது இருப்பதாக தெரிகிறது. பின்னனியில் and the name is என ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இன்னொரு பாவனை கோபமாக விளையாட்டு டிரெஸ்ஸில் திரும்பி நிற்கும் விஜய் அதில் அவர் பெயர் மைக்கேல் என்று இருக்கிறது. இதன் மூலம் அவர் இப்படத்தில் கிறித்துவராக நடிப்பது உறுதியாகிறது. மேலும் முந்தைய போஸில் இருக்கும் ஹேர் ஸ்டைல் இதில் மாறியுள்ளது.

இன்னொரு பார்வைகில் கோட் சூட்டுடன் இருக்கிறார். அதில் கோச் பேக்கை தோளில் சுமந்துள்ளார். அவர் பின்னே கோச் என்பதன் அர்த்தம் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இங்கேதான் காப்பியடிக்கபட்டுள்ளது என இணையப் பயனாளர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

கோச் என்பதன் அர்த்தத்தை விக்கிபீடியாவில் இருந்து எடுத்து அதை அப்படியே விஜய் போஸ்டரின் பின்னனியில் பயன்படுத்தியுள்ளதாக இணையப் பயனாளர்கள் போட்டோவை பகிர்ந்து கலாய்த்து வருகிறார்கள். இதனால் ரசிகர்கள் பெரும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

எல்லாவற்றையும் வித விதமான பார்வைகில் விஜய்யை காட்டியதை ரசிகரகள் கொண்டாடி வருகின்றார்கள்.