இதோ மீண்டும் மற்றொரு “பிகில்” வியப்பாக! திக்குமுக்காடிப்போன ரசிகர்கள்!

தமிழ் திரைப்படத்தின் தலையாய நடிகர் தளபதி விஜய் இன்று தனது 45வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். விஜய்யின் பிறந்தநாளையொட்டி அவரது ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்கூறி வருவதோடு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கி வருகின்றனர்.

இன்று விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நேற்று தளபதி 63 படத்தின் ஃப்ர்ஸ்ட் பார்வை , செகண்ட் பார்வை விளம்பர ஒட்டி வெளியாகி விஜய் ரசிகர்களை திருப்தி படுத்தினர் படக்குழுவினர். இதனால் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் தளபதியின் பிறந்தநாளை கொண்டாடிவருகிறார்கள் ரசிகர்கள்.

மைக்கேல் என்ற பெயர் பொறிக்கப்பட்ட ஜெர்சி அணிந்தபடி நிற்கும் கால்பந்தாட்ட வீரரான மகன் விஜய் தோற்றமளித்தார். அப்பா விஜய், கையில் கத்தி, கழுத்தில் சிலுவை, நெற்றியில் திருநீறு, குங்குமம் என ரெளத்ரமாக நிற்கும் வகையில் இரண்டு கதாபாத்திரங்களில் நடிகர் விஜய்யின் புகைப்படத்துடன் பிகில் என்ற டைட்டிலும் ஃப்ர்ஸ்ட் பார்வை போஸ்டரும் நேற்று வெளியானது.

விஜய் பிறந்த நாளில் வெளிவந்த இந்த இரண்டு விளம்பர ஒட்டிகளை சமூகவலைகளங்களில் அதிக அளவில் பகிர்ந்து விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வந்த நிலையில் இன்று மாலை 6 மணிக்கு பிகில் படம் குறித்த வியப்பாக காத்திருப்பதாக தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் தற்போது விஜய் ரசிகர்களுக்கு கூடுதல் கொண்டாட்டமாக பிகில் திரைப்படகின் தயாரிப்பாளரான அர்ச்சனா கல்பாத்தி மீண்டும் மூன்றாவது விளம்பர ஒட்டியை வெளியிட்டு ரசிகர்களை இன்பமழையில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

Michael will surely steal hearts. Here is an exclusive Look just for #Thalapathy fans who love him unconditionally ❤️ To all of us