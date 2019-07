‘காப்பான்’ சிங்கிள் பாடல் வெளியீடு தேதி அறிவிப்பு!

இந்த படத்தின் படப்ப்பிடிப்பு கடந்த மாதமே முடிந்துவிட்ட நிலையில் தற்போது டப்பிங், பின்னணி இசை கோர்ப்பு, கணிப்பொறி கிராபிக்ஸ் போன்ற பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படத்தின் வெளியீடு தேதி ஆகஸ்ட் 30 என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டதால் படக்குழுவினர் இரவுபகலாக இந்த படத்தை முடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் ‘காப்பான்’ திரைப்படத்தின் சிங்கிள் பாடலான ‘சிறுக்கி’ என தொடங்கும் பாடல் ஜூலை 5ஆம் தேதி வெளியாகும் என இந்த படத்தை தயாரித்து வரும் லைகா நிறுவனம் தனது டுவிட்டரில் அறிவித்து, அட்டகாசமான வண்ணமயமான ஒரு விளம்பர ஒட்டியை யும் வெளியிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து சூர்யாவின் ரசிகர்கள்’ ‘காப்பான்’ படத்தின் ஹேஷ்டெக்கை இந்திய அளவில் டிரெண்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர்.

கே.வி.ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தில் முதல்முறையாக சூர்யா-சாயிஷா ஜோடியாக நடித்துள்ளனர். மேலும் மோகன்லால், ஆர்யா, பொமன் இரானி, சமுத்திரக்கனி, பூர்ணா, பிரேம், தலைவாசல் விஜய், உள்பட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.



Get your feet tapping to #SirikiSingle from #Kaappaan all set to take over your playlists by storm from 5th July! Stay tuned !