கோமாளி’ படத்தின் சென்சார் மற்றும் ரன்னிங் டைம் தகவல்கள்

இந்த நிலையில் ‘கோமாளி’ படத்தை இன்று சென்சார் அதிகாரிகள் பார்த்து, படத்திற்கு ‘U’ சான்றிதழ் கொடுத்துள்ளனர் மேலும் படக்குழுவினர்களை சென்சார் அதிகாரிகள் பாராட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. சென்சார் பணிகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து இந்த படத்தின் வெளியீடு 100% உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த படத்தின் ரன்னிங் டைம் 143 நிமிடங்கள் அதாவது 2 மணி நேரம் 23 நிமிடங்கள் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது

ஜெயம் ரவி, காஜல் அகர்வால், சம்யூக்தா ஹெக்டே, கேஎஸ் ரவிகுமார், யோகிபாபு, உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இசையமைத்துள்ளார். ரிச்சர்ட் நாதன் ஒளிப்பதிவில் பிரதீப் ராகவ் படத்தொகுப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தை வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது

#Comali Gets ‘ U ‘ Certificate !

The Film Is not for 90’s kids & 2k kids but it is also for kids