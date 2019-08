உலக கதாநாயகன்க்களை பின்னுக்கு தள்ளி அழகான ஆணாக மாறிய ஹிரித்திக் ரோஷன்!!

ஹிரித்திக் ரோஷன்

முன்னணி பாலிவுட் நடிகர் ஹிரித்திக் ரோஷன் தனது 8 வயதிலிருந்து நடித்து வருகிறார். இவர் 1986-ல் வெளியான “பகவான் தாதா” என்ற படத்தில் பிரபல நட்சத்திரம் ரஜினி மற்றும் ஸ்ரீதேவியுடன் இனைந்து நடித்திருந்தார். பிறகு அவரது தந்தை ராகேஷ் ரோஷன் இயக்கிய நான்கு படங்களில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றினார். பள்ளிப் படிப்பை முடித்ததும் 2000-ஆவது ஆண்டு முதல் முறையாக கதாநாயகனாக அறிமுகமானார்.

அதைத்தொடர்ந்து வரிசையாக நிறைய படங்களில் நடித்திருந்தார். நடிகர் அமிதாப் பச்சன், ஷாரூக் கான், அபிஷேக் பச்சன் என்று அனைவருடனும் இணைத்து நடித்து வந்தார். உலகம் முழுவதும் ஹிரித்திக் ரோஷனுக்கு என்று தனி ரசிகர்கள் பட்டாளமே உண்டு. இவரது சிரிப்பிற்கும் நடனத்திற்கும் மயங்காதவர்களே இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு நேர்த்தியாக நடனமாடக் கூடியவர் ஹிரித்திக் ரோஷன். ஹிரித்திக் ரோஷனிடம் ஒரு பேட்டியில் உங்களுக்கு பிடித்த நடன இயக்குனர் யாரென்று கேட்டதற்கு, நம்ம ஊர் பிரபுதேவாவைத்தான் கூறினார். அதே போல் தனது அனைத்துப் படத்திலும் முதல் பாட்டுக்கு பிரபுதேவாதான் நடனம் மக்கள் விரும்பத்தக்கதுடராக இருக்கவேண்டும் என்று அவரது விருப்பத்தையும் பதிவு செய்திருந்தார்.



தற்போது நடத்தப் பட்ட வாக்கெடுப்பில் உலகத்திலேயே அழகான ஆன் யார் என்றதற்கு அதிகப் படியான மக்கள் ஹிரித்திக் ரோஷனை தேர்ந்தெடுத்திருந்தனர். அதாவது Top 5 Most Handsome Men In The World in August 2019 என்ற வாக்கெடுப்பில் ஹ்ரித்திக் ரோஷன் முதலிடத்தில் உள்ளார். Chris Evans, David Beckham, Robert Pattinson போன்ற உலகப்புகழ் பெற்ற பிரபலங்களை பின்னுக்குத்தள்ளி முதலிடம் பிடித்துள்ளார் ஹ்ரித்திக் ரோஷன். இதற்கான கொண்டாட்டம் ஒருபுறமிருக்க, “சூப்பர் 30” படத்தை தொடர்ந்து தற்போது “war‘ என்ற படமும் கூடிய விரைவில் திரைக்கு வந்து ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் என்று எதிர் பார்க்கப் படுகிறது.இப்ப்டம் தமிழ் மொழியிலும் வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.