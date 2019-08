‘பிகில்’ வெளியீடு தேதி! அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்த அர்ச்சனா!

இதனை அடுத்து சற்றுமுன் ‘பிகில் படத்தின் நிர்வாக தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாதி இந்த படம்

தீபாவளி அன்று வெளியாவது உறுதி என்று தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். தளபதியின் இடத்தை தீபாவளி அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் ரசிக்க தயாராகுங்கள் என்றும் ‘ தி வெயிட் இஸ் ஓவர்’ என்றும் அவர் தனது ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். இதனை அடுத்து பிகில், கைதி மற்றும் சங்கத்தமிழன் ஆகிய மூன்று திரைப்படங்கள் தீபாவளி அன்று வெளியாவது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது

மேலும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அர்ச்சனா கல்பாதி அட்டகாசமன ‘பிகில்’ திரைப்படத்தின் புகைப்படம் ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார். விஜய், யோகிபாபு, ஆனந்த்ராஜ் உள்பட பலர் இருக்கும் இந்த புகைப்படம் பெருமளவில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது

விஜய், நயன்தாரா, ஜாக்கி ஷெராஃப், யோகிபாபு, கதிர், விவேக், டேனியல் பாலாஜி, ஆனந்த்ராஜ், இந்துஜா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் இந்த படம் விஷ்ணு ஒளிப்பதிவில் ரூபன் படத்தொகுப்பில் வளர்ந்து வருகிறது. ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் பிரமாண்டமான உருவாகி வரும் இந்த படம் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புக்குரிய படங்களில் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

The wait is over and let the games begin Our Thalapathy’s ⁦#Bigil produced by Kalpathi S Aghoram will hit screens worldwide this Deepavali ⁦@Atlee_dir⁩ ⁦@actorvijay⁩ #Nayanthara ⁦@arrahman⁩ ⁦@Ags_production⁩ ⁦