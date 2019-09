“பிகில்” விஜய் – நயன்தாராவின் காதல்மயமான பாடல் வெளியீடு : அறிவிப்பை வெளியிட்ட அட்லீ!

தெறி, மெர்சல் ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் தற்போது ‘பிகில்’ படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். ஏ.ஜி.எஸ் எண்டெர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் விஜய் இரண்டு கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்.

பெண்கள் கால்பந்து விளையாட்டை மையப்படுத்தி உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்துள்ளார். உடன் யோகி பாபு, கதிர், விவேக், இந்துஜா, ஜாக்கி ஷரூப், டேனியல் பாலாஜி, ஆனந்தராஜ், சவுந்தரராஜா, தேவதர்ஷினி, ரெபா மோகா ஜான், வர்ஷா போலம்மா, ஐஎம் விஜயன் உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ள இப்படத்திற்கு பாடலாசிரியர் விவேக் பாடல் வரிகளை எழுதியுள்ளார். அண்மையில் இப்படத்தில் இடப்பெறும் “சிங்கப்பெண்ணே” மற்றும் வெறித்தனம் என்ற இரண்டு பாடல்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. வருகிற தீபாவளிக்கு ரிலீஸாகவுள்ளதால் இப்படத்தின் இறுதி கட்ட பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் தற்போது கிடைத்துள்ள தகவல் என்னவென்றால் ” பிகில் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள “உனக்காக” என்ற காதல்மயமான மெலோடி பாடல் ஒன்று இன்று மாலை 4:30 மணிக்கு வெளியாகும் என படத்தின் இயக்குனர் அட்லீ தனது ட்விட்டரில் புதிய போஸ்டருடன் பேக் வித் மை டார்லிங் நயன்தாரா என நயனுக்கு டேக் செய்து அறிவித்துள்ளார்.

#Bigil #UNAKAGA @arrahman sir melody My favourite one from today 4:30 @Ags_production @archanakalpathi @actorvijay back with my darling #Nayanthara pic.twitter.com/HhCDvEPXQB

— atlee (@Atlee_dir)

September 18, 2019