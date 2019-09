kaappaan ‘சூர்யா எங்கள் நம்பிக்கை’ : காவிரி விவசாயிகள் சங்கம்

சூர்யாவின் காப்பான் திரைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகி ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறது. இதில் விவசாயிகளின் நலனுக்காக சூர்யா குரல் கொடுத்துள்ளார். அதனால் இப்படம் விவசாய குடும்பங்களை அதிகமாக ஈர்த்துள்ளது.

இந்த நிலையில் விவசாயிகளின் நலனுக்காக குரல் கொடுத்துள்ள சூர்யாவை தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கப் பொதுச் செயலாளர் பி.ஆர்.பாண்டியன் உள்ளிட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று சந்தித்துள்ளனர். அப்போது ஆபத்தில் உள்ள டெல்டா மாவட்டங்களின் நிலைமை வெளியுலகிற்கு காட்டிய சூர்யாவுக்கும், கே.வி.ஆனந்துக்கும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

விவசாயிகள் கூறியதாவது, ‘கடைக்கோடி மக்களுக்கும் புரியும் விதமாக விவசாய பிரச்சனைகளை உரத்துச் சொல்லி, பெரிய அளவிலான கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பின்னுகிற சதி வலைகளை அம்பலப்படுத்தி காப்பான் படம் மிகப்பெரிய விவசாயப் புரட்சிக்கே வித்திட்டிருக்கிறது.



P R Pandiyan The General Secretary of Tamilnadu Cauvery Delta Farmers Association, Felicitated our @Suriya_offl & director @anavenkat for showcasing the importance of Agriculture in the film #Kaappaan 🙏 #SURIYAfarmersKAAPPAAN @bomanirani @thondankani @arya_offl @sayyeshaa pic.twitter.com/iaaktPE0BV

— Lyca Productions (@LycaProductions)

September 26, 2019