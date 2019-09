மீண்டும் வனிதாவை வாத்து என்று கலாய்த்த கஸ்தூரி! ட்விட்டரில் நடந்த கலவரம்!

தற்போது இவர்கள் இருவருமே பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிவிட்டனர். இருப்பினும் இவர்களின் பிரச்சனை மட்டும் இன்னும் ஓயவில்லை. இந்த நிலையில் நேற்று வனிதா, லோஸ்லியாவுக்கு ஆதரவாகக் குரல் கொடுத்து ட்வீட் செய்தார்.

அதை விமர்சனம் செய்யும் வகையில் கஸ்தூரி தனது ட்வீட்டில், ‘என்ன தான் லோஸ்லியா வயசு கோளாறினால் தவறுகள் செய்தாலும் அதற்காக அந்த சின்ன வயது பெண் மீது இப்படியெல்லாமா அபாண்டமாகப் பழி போடுவது? விட்டுருங்கம்மா’ என்று கூறி வாத்து எமோஜியை குறிப்பிட்டுள்ளார்.



கஸ்தூரியின் இந்த ட்வீட்டை இணையப் பயனாளர் ஒருவர் வனிதாவை டேக் செய்து பதிலளிக்க வேண்டும் என்றார். அதைப் பார்த்துக் கடுப்பான வனிதா, ‘உனக்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் கேட்கிறார்கள். ஆனால் உன்னைப் பற்றி குறிப்பிட இணையத்தில் ஒரு எமோஜி கூட இல்லை. அதனால் அந்த இடத்தை வெறுமையாக விடுகிறேன்’ என்றார்.



@KasthuriShankar everyone is asking me to give it back to you. But unfortunately there is no emoji or icon on the internet available to describe you. so I’m just going to leave an empty space.” ” https://t.co/5AHR5atY12

— Vanitha Vijaykumar (@vanithavijayku1)

September 27, 2019