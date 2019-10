பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 2வது டி20 போட்டி: இலங்கை அபார வெற்றி

இலங்கை அணி பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஒருநாள் தொடரில் பாகிஸ்தான் 2-0 என்ற கணக்கில் வென்ற நிலையில் தற்போது டி20 தொடர் நடைபெற்று வருகிறது

ஏற்கனவே நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் இலங்கை அணி அபார வெற்றி பெற்ற நிலையில் இன்று லாகூர் மைதானத்தில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே 2வது டி20 போட்டி நடைபெறுகிறது.

இன்றைய போட்டியில் முதலில் மட்டையாட்டம் செய்த இலங்கை அணி 20 ஓவர்களில் 6 மட்டையிலக்குடுக்களை இழந்து 182 ஓட்டங்கள் எடுத்தது. ராஜபக்சா 77 ரன்களும், ஜெயசூர்யா 34 ரன்களும் எடுத்தனர்.

183 ஓட்டங்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியால் 19 ஓவர்களில் 147 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் இலங்கை அணி 35 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது

இந்த வெற்றியின் மூலம் இலங்கை அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கின்றது. மேலும் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3வது டி20 போட்டி வரும் 9ஆம் தேதி லாகூர் மைதானத்தில் நடைபெறும்

