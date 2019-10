பப்பி படத்தில் கெளதம் மேனன் பாடிய பாடல்

பிரபல தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் தொடர்ந்து அனைவரும் ரசிக்கும் வகையில் நல்லதொரு நகைச்சுவைப்படங்களை தயாரித்து வருகிறார். கோமாளி வெற்றியை தொடர்ந்து பப்பி என்றொரு படம் தயாராகி வருகிறது.

கொஞ்சம் அடல்ட் நகைச்சுவை ரக படம் போல் இப்படம் தோன்றுகிறது. விளம்பரம் ரொம்பவும் அட்டகாசமாக நகைச்சுவையாக உள்ளது.

இப்படத்தில் வருண், சம்யுக்தா ஹெக்டே போன்றோர் நடித்துள்ளனர். தரண்குமார் இசையமைக்க மொரட்டு சிங்கிள் என்பவர் படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

இப்படத்துக்காக கெளதம் மேனன் அலிசா தாமஸ் பாடுவது போல ஒரு காட்சி படமாக்கப்பட்டு அது யூ டியூபில் உலா வருகிறது.

இவர்கள் இருவருமே இப்பாடலை பாடியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Thank you so so much for trusting me @menongautham sir. No one in this world could’ve sung this song any better !! You be the best 😘😍❤️ 👉🏻https://t.co/vHz8A0EtmX#Puppy #gautamvasudevmenon @SonyMusicSouth @VelsFilmIntl @iamactorvarun @iYogiBabu @RJVijayOfficial— Dharan kumar (@dharankumar_c) October 8, 2019

The post பப்பி படத்தில் கெளதம் மேனன் பாடிய பாடல் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes