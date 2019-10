பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரரை மணக்கும் சானியாவின் தங்கை!

டென்னிஸில் சிறப்பான சாதனைகளைப் படைத்தவர் சானியா மிர்சா, இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் பலரும் எட்டிப் பார்க்க முடியாத உயரங்களைத் தொட்டவர் இவர். டென்னிஸ் என்றாலே சானியா என்னும் அளவு இருந்தநிலையில், இவர் டென்னிசிலிருந்து விலகினார்.

அப்போது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஷோயப்

மாலிக்கை மணந்து கொண்டார், தற்போது இவருக்கு ஒரு அழகான

ஆண் குழந்தை உள்ளது.

இவர் அவ்வப்போது புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் விடுவார், அந்தவகையில்,

சமீபத்தில் அவர் ஒரு உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரருடன் எடுத்த புகைப்படத்தினை

வெளியிட்டிருந்தார்.

அது பற்றிய தகவலை அவர் வெளியிடவில்லை என்றாலும், அவர் சானியா மிர்சாவின் தங்கை ஆனம் மிர்சாவைத் திருமணம் செய்யப் போகிறவர் என்ற தகவல் பரவியது.

தற்போது டெல்லியில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில்,

அவர் தங்கைக்கும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரருக்கும் திருமணம் நடைபெற

உள்ளதாக வெளிவந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தினார்.

அந்த நபரின் பெயர் ஆசாத் எனவும் அவர் பாகிஸ்தான் அணியின் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில்

விளையாடியுள்ளார் என்றும், அவர் முகமது

அசாருதீனின் மகன் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

