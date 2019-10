சென்னை மாலில் லாஸ்லியா போட்ட குத்தாட்டம்

பிக் பாஸ் பருவம் 3 நிகழ்ச்சியில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தாலும் மக்களின் மனதில் முதலிடத்தை பிடித்தவர் லாஸ்லியா

இவர் பிக்பாஸ் தலைப்பை வெல்லவில்லை என்றாலும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் மனதை வென்றுள்ளார்

இந்த நிலையில் லாஸ்லியாவுக்கு திரைத்துறைகளிலிருந்து வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் சரியான கதாபாத்திரத்தை அவர் தேர்வு செய்து நடிக்க இருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது

இந்த நிலையில் சென்னை மால் ஒன்று லாஸ்லியா தனது ரசிகர்களுடன் குத்தாட்டம் போட்ட காணொளி ஒன்று டுவிட்டரில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது

Losliya 🦋 recent video Dancing with fans..என்ன எல்லாரும் happy யாStay tuned for Losliya updates#LosliyaArmy #KavLiya @iirdkl pic.twitter.com/zhoztuBC9n— Losliya Army 🦋 (@LosliyaFC1) October 8, 2019

