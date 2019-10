வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் இணைக்கப்படுமா?

வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதாரை இணைப்பதற்கு சட்டத் திருத்தம் கொண்டுவர மத்திய சட்ட அமைச்சகம் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது

ஒருசிலரின் பெயர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளதால் அதனை தடுக்க, வாக்காளர் பட்டியலை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டது.

ஏற்கெனவே வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளர்களிடம் ஆதார் எண்ணை கேட்டுப் பெற ஏதுவாக, சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும்’’ என மத்திய சட்ட அமைச்சகத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் எழுதியது.இந்தக் கோரிக்கையை பரிசீலித்து வருவதாக சட்ட அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

