நீதிமன்றத்தில் திடீரென மயங்கி விழுந்த நிர்மலாதேவி

மாணவிகளை தவறான பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அருப்புக்கோட்டை கல்லூரி பேராசிரியை நிர்மலாதேவி, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கைது செய்யப்பட்டு பின் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளார்.

இவர் மீதான வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் அவர் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வந்திருந்தார். இந்த நிலையில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் திடீரென அவர் மயங்கி விழுந்ததால் பெரும் பரபரப்பை ஏற்பட்டது

இதனையடுத்து நீதிமன்றத்தில் இருந்தவர்கள் அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்., இதனால் நீதிமன்ற வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது

