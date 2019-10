கட்டிய கைலியால் ஏற்பட்ட விபத்து: பரிதாபமாக உயிரிழந்த வாலிபர்!

தூத்துக்குடி அருகே தண்டவாளம் ஒன்றை கடக்க முயன்ற வாலிபர் கட்டியிருந்த கைலி எதிர்பாராதவிதமாக தண்டவாளத்தில் சிக்கியதால் அந்த வாலிபர் தொடர் வண்டியில் அடிபட்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

தூத்துக்குடி சுந்தர்ராமபுரத்தினை சேர்ந்த பாலகணேஷ் என்பவர் நகைக்கடையில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர். இவர் இன்று காலை நடைபயிற்சி சென்றபோது, தூத்துக்குடி நான்காவது தொடர்வண்டித் துறை கேட்டினை கடக்க முயன்றார். அப்போது எதிர்பாராத வகையில் அவரது கைலி தண்டவாளத்தில் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

தண்டவாளத்தில் சிக்கிய கைலியை அவர் எடுக்க முயன்றபோது திடீரென வேகமாக வந்த முத்துநகர் விரைவு தொடர் வண்டிபாலகணேஷ் மீது வேகமாக மோதியதில், அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். இதுதொடர்பாக தொடர்வண்டித் துறை காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தியதில், பாலகணேஷுக்கு காது கேட்காது என்பது தெரியவந்துள்ளது.

