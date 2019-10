முடிஞ்சா வெட்டு பார்ப்போம்- சிங்கம் சூர்யா பாணியில் கீழ் மகன் (ரவுடி)யிடம் சவால் விடும் எஸ்.ஐ இசக்கிராஜா

கோவில்பட்டியில் சப் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருபவர் இசக்கிராஜா. இவர் அப்பகுதியில் பிரபலமாவார். சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனக்கு மிரட்டல் விடுத்த கீழ் மகன் (ரவுடி)களை வாட்ஸப் குழுவில் சென்று மிரட்டி பிரபலாமானார் அந்த ஒலிநாடாக்கள் சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டது.

இந்நிலையில் மதுரை செல்லூர் ராஜூ வீடு மீது குண்டு எறிந்த வழக்கில் கோவில்பட்டி அருகேயுள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த மட்டை மாடசாமி என்ற கீழ் மகன் (ரவுடி) சம்பந்தப்பட்டிருந்தார். இவரை இசக்கிராஜா தலைமையிலான காவல் துறையினர் கைது செய்து மதுரை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார்.

இந்நிலையில் ஜாமீனில் வெளிவந்த மட்டை மாடசாமி, இசக்கிராஜா உன்னை கொல்லாமல் விட மாட்டேன் என அதிரடியாக ஒரு நீண்ட வசனம் பேசி வாட்ஸப்பில் விட்டுள்ளார்.

இதை கேள்விப்பட்ட எஸ்.ஐ இசக்கிராஜா நேரடியாக மட்டை மாடசாமியிடம் பேசியுள்ளார்.

நீ எங்க இருக்க சொல்லு உன்னை நெனச்சா பயமா இருக்கு என்னை கொன்னுருவேன் சொன்னியாமே நான் நேர்ல வர்றேன் எந்த ஆயுதமும் எடுக்காம வர்றேன் நீ இருக்க இடத்தை சொல்லு முடிஞ்சா என்னை வெட்டிக்கோ என வசனம் பேசும் காட்சிகள் பரபரப்பாகி வருகிறது.

