சயீரா நரசிம்ம ரெட்டி படத்தை பாராட்டிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

சுரேந்தர் ரெட்டி இயக்கத்தில் சிரஞ்சீவி, அமிதாப்பச்சன், விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, தமன்னா, அனுஷ்கா, சுதீப் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் வெளியான படம் சயீரா நரசிம்ம ரெட்டி. அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி தெலுங்கு, தமிழ், இந்தி, கன்னடம் போன்ற நான்கு மொழிகளில் வெளியானது. சிரஞ்சீவியின் 151வது படமான சயீரா நரசிம்ம ரெட்டி படம் வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

சிரஞ்சீவி கடந்த அக்டோபர் 5ஆம் தேதி, தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜனை சயீரா நரசிம்ம ரெட்டி படத்தைப் பார்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். அதுமட்டுமின்றி படம் குறித்த கருத்துகளைத் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருப்பதாகவும் சிரஞ்சீவி தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் சிரஞ்சீவி கோரிக்கையை ஏற்று தமிழிசை செளந்தரராஜன் நேற்று பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட சயீரா நரசிம்ம ரெட்டி படத்தின் சிறப்புக் காட்சியில் அவரது குடும்பத்தினருடன் கண்டுகளித்தார்.

In the past 20 years I watched #Kaala, now it is #SyeraaNarashimaReddy. Megastar Chiranjeevi’s efforts in bringing historic epic of freedom struggle is praiseworthy. Appreciations to your kind heart for ur vision on Nation’s historical freedom struggle which is need of the hour pic.twitter.com/A9OsM2wfaJ

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv)

October 9, 2019