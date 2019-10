சென்னை, காஞ்சிபுரம் பள்ளிகளுக்கு நாளை, நாளை மறுநாள் விடுமுறையா?

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்பு எதிரொலியாக சென்னை, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் விடுமுறை என இன்று மாலைக்குள் அறிவிப்பு வெளியாகும் என தகவல் வெளிவந்துள்ளது

ஏற்கனவே சென்னை ஓ.எம்.ஆர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளிகள் விடுமுறை அளிப்பது குறித்து அந்தந்த பள்ளி நிர்வாகமே முடிவு செய்யலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது சென்னை, காஞ்சிபுரம் இரண்டு மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் விடுமுறை அளிக்க ஆலோசனை நடந்து வருகிறது

நாளை வெள்ளி, மற்றும் சனி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டால் தொடர்ச்சியாக பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு ஞாயிறையும் சேர்த்து மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

The post சென்னை, காஞ்சிபுரம் பள்ளிகளுக்கு நாளை, நாளை மறுநாள் விடுமுறையா? appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes