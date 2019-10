ரூ.15,000 சம்பளத்தில் கள உதவியாளர் துறையில் வேலை

மத்திய

அரசு துறையில் கள உதவியாளர் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

கள

உதவியாளர் துறையில் ( Field Assistant ) பிரிவில் 12 பணியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித் தகுதி:

HSC

(12th) முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்:

ரூ. 15,000 வரை வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு:

21 முதல் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை:

நேர்முகத்

தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

இணையத்தில்

www.iari.res.in என்ற இணையத்தளம் மூலம் விண்ணபிக்க

வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்க

கடைசி தேதி:16.10.2019

The post ரூ.15,000 சம்பளத்தில் கள உதவியாளர் துறையில் வேலை appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes