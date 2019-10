அவுட்கோயிங் கட்டணத்தை ஜியோ திடீரென அறிவித்தது ஏன்?

எந்த மொபைலுக்கு பேசினாலும் அவுட்கோயிங் இலவசம் என்று அறிவித்திருந்த ஜியோ திடீரென நேற்று முதல் ஜியோ டூ ஜியோ மற்றும் ஜியோ டு லேண்ட்லைன் தவிர மற்ற அழைப்புகளுக்கு கட்டணம் என அறிவித்தது

இந்த அறிவிப்பால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர். இந்த நிலையில் ஜியோ அவுட்கோயிங் கட்டணம் விதித்தது ஏன்? என்பது குறித்து தற்போது பார்ப்போம்

இந்த சலுகையை சில தவறாக பயன்படுத்தியதாக தெரிந்தது. அதாவது ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன், ஐடியா ஆகிய நிறுவனங்களின் வாடிக்கையாளர்கள் ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிஸ்டு கால் தந்து அதன்பின்னர் ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் அழைக்கும்போது பேசிக்கொள்கின்றனர்.

இவ்வாறாக தினமும் 25 கோடி முதல் 30 கோடி மிஸ்டு கால்கள் ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு வந்து, இந்த மிஸ்டு கால்கள் கொடுத்த எண்களுக்கு ஜியோவில் இருந்து அழைப்பு சென்றுள்ளது.

இதனால் தான் ஜியோ கட்டணம் விதித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

