4 புள்ளிகள்… சுருண்டுபோன தமிழ் தலைவாஸ்… !!

7-வது புரோ கபடி சங்கம் தொடரானது பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.

128 வது லீக் ஆட்டமானது நேற்றிரவு நொய்டாவில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி, யூ மும்பா அணிகள் களம் கண்டன.

கடைசி ஆட்டம் என்பதால் அதிரடியாக ஆடி வெற்றியுடன் முடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்திருக்க, எதிர்பார்ப்பினை ஏமாற்றமாக்கும்விதமாக ஆடியது தமிழ் தலைவாஸ் அணி.

அணியினைப் பொறுத்தவரையில்

வீரர்கள் யூ மும்பா அணியினை சமாளிக்க முடியாமல்

திணறினர்.

முதல் பாதியில் ஓரளவு

சமாளித்த தமிழ் தலைவாஸ் அணி, இரண்டாம் பாதியில் மீண்டும் சுருண்டுபோக, யூ மும்பா அணியிடம் 32- 36 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தோல்வியுற்றது தமிழ் தலைவாஸ் அணி.

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிராக, தபாங் டெல்லி அணி களம் இறங்கியது.

இறுதியில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி, தபாங் டெல்லி அணியை 42- 33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வீழ்த்தியது.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி 41-36 என்ற புள்ளி கணக்கில் உ.பி.யோத்தாவை வீழ்த்தி ஆறுதல் வெற்றி பெற்றது.

இன்றைய லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை-அரியானா ஸ்டீலர்ஸ் (இரவு 7.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.

