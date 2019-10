பிரதமர் மோடி – சீன அதிபர் விருந்தில் ரஜினிக்கு அழைப்பா?

பிரதமர் மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் நாளை மாமல்லபுரத்தில் சந்தித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளனர்.

இந்த சந்திப்பின்போது நடைபெறும் விருந்து மற்றும் கலை நிகழ்வில் பங்கேற்க நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு அழைப்பு என்று தகவல் வெளியானது. ஆனால் இந்த தகவலுக்கு ரஜினி தரப்பு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது

அதேபோல் எதிர்க்கட்சி தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் அழைப்பு என கூறப்பட்ட நிலையில் அதிகாரப்பூர்வ அழைப்பு வரவில்லை என்று திமுக தரப்பும் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த விருந்தில் முதல்வர், துணை முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்பார்கள் என கூறப்படுகிறது

The post பிரதமர் மோடி – சீன அதிபர் விருந்தில் ரஜினிக்கு அழைப்பா? appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes