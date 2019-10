அபிராமியுடன் சேர்ந்து லாஸ்லியா செய்யும் மோசமான வேலை!

பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியானது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையோடு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் 17

போட்டியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர், இதில், முகென் தலைப்பு வின்னராக

அறிவிக்கப்பட்டார். 2 வது பரிசினை சாண்டி வென்றார்.

பிக்

பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிந்தாலும், போட்டியாளர்கள் அவரவர் வீடுகளுக்கு சென்றதாகத் தெரியவில்லை.

சக போட்டியாளர்களுடன் சுற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில், லாஸ்லியா சாண்டி வீட்டிற்கு

செல்லாமல் அபிராமியின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.

மேலும்,

அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்துகொண்டு, வெளியில் சுற்றும்படியான காணொளிக்களை வெளியிட்டு

வருகின்றனர்.

அபிராமியும்,

லாஸ்லியாவும் நாய்க் குட்டிகளுடன் விளையாடுவதுபோல் அந்த காணொளியில் உள்ளது, ஆனால் பிக்

பாஸ் வீட்டில் நாகரீகமாக உடையணிந்துவந்த லாஸ்லியா, இப்போது அபிராமியுடன் சேர்ந்து தன்

போக்கையும் மாற்றிக் கொண்டுள்ளார்.

இதனால்

பார்வையாளர்கள் பலரும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து இணையப் பயனாளர்களும் விளாசி

வருகின்றனர்.

The post அபிராமியுடன் சேர்ந்து லாஸ்லியா செய்யும் மோசமான வேலை! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes