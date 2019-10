வீ ஆர் த பாய்ஸ் பாடலுக்கு மாணவர்களோடு குத்தாட்டம் போட்ட சாண்டி!!

பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியானது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையோடு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சியின்

இறுதியில் 2 வது பரிசினைப் பெற்றவர் நடனம் மக்கள் விரும்பத்தக்கதுடர் சாண்டி ஆவார்.

பிக்

பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிந்தாலும், போட்டியாளர்கள் அவரவர் வீடுகளுக்கு சென்றதாகத் தெரியவில்லை.

சக போட்டியாளர்களுடன் சுற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தர்ஷன், முகின், அபிராமி,

கவின் ஆகியோர் சாண்டியின் வீட்டிற்கு வருகை தந்திருந்தனர்.

தற்போது

சாண்டி மக்கள் விரும்பத்தக்கதுடர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு சென்று, மாணவர்களை சந்தித்துள்ளார்.

அங்கு மாணவர்களோடு சேர்ந்து வீ ஆர் த பாய்ஸ் என்ற பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்டுள்ளார்.

இதில்

சிறப்பான விஷயம் யாதெனில் சாண்டியின் மகள் லாலாவும் இந்தப் பாடலுக்கு அழகாக ஆட்டம்

போட்டுள்ளார் என்பதே ஆகும்.

சாண்டி

ரசிகர்கள் பலரும் இதனை வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த காணொளி ஏற்றப்பட்ட

5 மணி நேரத்திற்குள் 3 லட்சம் லைக்குகளைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The post வீ ஆர் த பாய்ஸ் பாடலுக்கு மாணவர்களோடு குத்தாட்டம் போட்ட சாண்டி!! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes