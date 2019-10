சேரன் மகள்களை சந்தித்து பேசிய ஷெரின்!!

பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியானது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையோடு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிந்தாலும், போட்டியாளர்கள் அவரவர் வீடுகளுக்கு

சென்றதாகத் தெரியவில்லை. சக போட்டியாளர்களுடன் சுற்றி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், தர்ஷன், முகின்,

அபிராமி, கவின் ஆகியோர் சாண்டியின் வீட்டிற்கு

வருகை தந்திருந்தனர்.

அந்தவகையில் தற்போது

ஷெரினும், அதிர்ச்சிசியும் சேரன் வீட்டிற்கு விசிட் அடித்துள்ளனர். சேரன் மகள்களுடன்

இருப்பதுபோன்ற போட்டோக்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வருகின்றன.

சேரன் அவருடைய மூத்த

மகள், இளைய மகள், அதிர்ச்சிசி, ஷெரின் ஆகியோர் அந்தப் புகைப்படங்களில் உள்ளனர்.

அவர்களுக்கு விருந்து

கொடுத்துள்ளார் சேரன், லாஸ்லியா மகள் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் அவர் உண்மையாக

நடந்துகொண்டது இல்லை. ஆனால் ஷெரின் எப்போதும் சேரனிடம் நல்லவிதமாக நடந்து

கொண்டிருக்கிறார்.

சேரன் வெளியேறியபோது மகள்

என்று சொல்லப்பட்ட லாஸ்லியாவைவிட ஷெரினே அதிகம் மனம் உடைந்துபோனார்.

அவர் அம்மாவிடம் சேரன்

எனக்கு ஒரு அப்பாவாக நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார். பிக் பாஸ்

நிகழ்ச்சிக்குப் பின், ஒரு மகளாக ஷெரின் சேரன் வீட்டிற்கு விசிட் அடித்துள்ளார்.

