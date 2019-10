‘உங்கள் விந்தணுவை தானம் செய்யுங்கள்’: சர்ச்சையில் சிக்கிய தொகுப்பாளினி பாவனா

தனியார் தொலைக்காட்சியில் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கி வந்தவர் பாவனா . இவர் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினியாக மட்டுமல்லாமல், டான்சர், கட்டுரையாளர், டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் என பன்முகத் திறமை கொண்டவராக வலம் வருகிறார்.

தற்போது இவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் வர்ணனையாளராக உள்ளார். பாவனா சமீபத்தில் பாலிவுட்டில் ஹ்ரித்திக் ரோஷன் நடிப்பில் வெளியாகி உள்ள ‘வார்’ படத்தை சென்று பார்த்துள்ளார். படத்தைப் பார்த்த பாவனா, ஹிர்திக் ரோஷனுக்கு விநோதமான கோரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.

இது குறித்து தனது ட்வீட்டில், ‘விறு விறு ஆக்‌ஷன் காட்சிகள், தேர் சேசிங் மற்றும் ஹாலிவுட் படங்களுக்கு நிகரான ஸ்டண்ட் காட்சிகள் உள்ளதால் ஆண்களுக்கு இந்த படம் நிச்சயம் பிடிக்கும். அதே நேரத்தில் பெண்களுக்கு இரண்டே காரணம் தான்.

அவை ஹிர்திக் ரோஷன், டைகர் ஷெராஃப். மனதை மிகவும் ஈர்த்துள்ளனர். ஹர்திக் இது போன்று அதிகமான படங்களில் நடிக்க வேண்டும். அத்துடன் அவர் தனது விந்தணுவை தானம் செய்ய வேண்டுகிறேன். ‘வார்’ படத்தை அனைவரும் பார்த்து ரசிங்கள்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.



#WarMovieReview : The men love it cos of the testosterone filled action, car chases and Hollywood like stunts. The women have two strong reasons @iHrithik and @iTIGERSHROFF ! Droolworthy! #Hrithik should really do more movies n consider donating his sperm 💪❤️ Go Watch ! #war

— Bhavna Balakrishnan (@Bhavna__B)

October 5, 2019