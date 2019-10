அக்னி சிறகுகள் படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட மீரா மிதுன்!

பிக் பாஸ் 3 வீட்டில் கடைசி ஆளாக நுழைந்தவர் மீரா மிதுன். கலந்து கொண்ட முதல் நாளிலிருந்தே இவரால் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்தன. அதனால் மக்கள் மத்தியில் வெறுப்பு சந்தித்து வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

பின்பு வெளியே வந்த இவர், ஜோ மைக்கிலை கொலை செய்ய திட்டம் திட்டிய ஒலிநாடா வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இவர் சமீபத்தில் நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை படத்தில் நடித்திருப்பதாகக் கூறினார்.

ஆனால் படத்தில் இருந்து தான் நடித்த காட்சிகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் சன் பிக்ஸர்ஸ், பாண்டி ராஜ், சிவகார்த்திகேயன் தான் என்று கூறி மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பினார் மீரா மிதுன்.

Am removed from the movie and all of ya all know who has been roped inn now in my place for the movie @agnisirugugal 🙂 @NaveenFilmmaker @TSivaAmma

இந்த நிலையில் தற்போது மீரா மிதுன், மூடர்கூடம் நவீன் இயக்கத்தில் அக்னி சிறகுகள் படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர் நடிக்க இருந்த கதாபாத்திரத்தில் அக்ஷரா ஹாசன் நடிக்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



I have works and offers always everywere nationally and internationally and am doing it in silence but what i pity is oru thamizhanuku tamilnadula vazha vazhi illama panradu ingadan nadukum

Fine ok apart from career why am I disturbed personally everywere !

— Meera Mitun (@meera_mitun)

October 9, 2019