பட்டதாரிகளுக்கு மாநில அரசில் ஆலோசகர் பிரிவில் வேலை

மாநில அரசின் ஆலோசகர்

(Consultant) பிரிவில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

ஆலோசகர் (Consultant)

பிரிவில் 38 பணியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித் தகுதி:

Diploma, Any

UG Degree படித்திருக்க வேண்டும்

வயது வரம்பு:

18 முதல் 57 வயதிற்குள்

இருக்க வேண்டும்.

அஞ்சல் முகவரி:

Director of

Indian Medicine and Homoeopathy, Arignar Anna Government Hospital of Indian

Medicine Campus, Arumbakkam, Chennai – 600106.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை:

முதற்க்கட்ட ஆய்வு

மற்றும் முதன்மை தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

இணையத்தில் http://tnhealth.org/ என்ற இணையத்தளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்க

வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அஞ்சல் முகவரியை அனுக வேண்டும்.



விண்ணப்பிக்கும் கடைசி தேதி:18.10.2019

