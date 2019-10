ஏ.ஆர் ரஹ்மான் சகோதரியின் இசையமைப்பில் உருவான வித்யாசமான ழ பாடல்

ஏ.ஆர் ரஹ்மானின் சகோதரி ஏ.ஆர் ரைஹானா இவர் நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான ஜிவி பிரகாஷின் அம்மாவும் கூட. தமிழில் மச்சி உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சில படங்களே இசையமைத்திருக்கிறார் இவர்.

இவர் தமிழின் பெருமையை உணர்த்தும் ழ என்ற பாடலுக்கு இசையமைத்து இருக்கிறார். இப்பாடலில் ஏ.ஆர் ரைஹானவே தோன்றி நடித்துள்ளார்.

வசந்தகுமார் என்பவர் இயக்கியுள்ளார். இப்பாடலை இசையமைப்பாளர் தினா வெளியிட்டுள்ளார்.

The post ஏ.ஆர் ரஹ்மான் சகோதரியின் இசையமைப்பில் உருவான வித்யாசமான ழ பாடல் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes