கோ பேக் மோடி தவறான விசயம்- கமல்

சில வருடங்களாகவே கோ பேக் மோடி என்ற ஹேஷ் டேக் புகழ்பெற்று வருகிறது. பிரதமர் மோடி தமிழகம் வரும்போதெல்லாம் ஒரு பிரதமர் என்றும் பாராமல் தவறான முன்னுதாரணமாய் கோ பேக் மோடி என்ற ஹேஷ் டேக்கை ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

இது தவறான முன் உதாரணம் ஆகும்.

இது குறித்து கமல்ஹாசன் முதன்முறையாக ஒரு பத்திரிக்கை பேட்டியில் கூறி இருப்பதாவது

வா [ஆங்கிலத்தில் கம்} என்று சொல்லி வோட்டு போட்டதும் நாம் தான். வேலை செய்யவில்லை என்றால் அவரைப்பற்றி விமர்சனம் வைக்கலாம். கோ பேக் மோடி, கோ பேக் என்று சொல்லி அவர் வராமலேயே போய்விட்டால் அப்புறம். பிடிக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. சொல்லவேண்டிய கருத்துக்களை, விமர்சனங்களை நாம் வைப்போம். அவங்க சட்டபூர்வமாக நடவடிக்கை எடுத்தாலும் தைரியமாக நம்ம கருத்தை முன்வைப்போம்.

ஆனால் அந்த கருத்து நேர்மையாக இருக்கவேண்டும். அவரைப்பற்றிய விமர்சனங்கள் நேர்மையாக இருந்தால் நேர்மையான தலைவனாக அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டுமோ அதை மோடி ஏற்றுக்கொள்வார். இவ்வாறு கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

