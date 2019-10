பிரபல சாக்ஸபோன் இசைக்கலைஞர் மரணம்

பிரபல சாக்ஸபோன் இசைக்கலைஞர் கத்ரி கோபால்நாத். இவர் சாக்ஸபோன் வாசிப்பதில் கை தேர்ந்தவர். இந்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவர் இவர்.இன்னும் பல்வேறு விருதுகளையும் பெற்றவர் இவர்.

உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த இவர் மங்களூருவில் இன்று காலமானார்

தமிழில்இருவர் பாடும் பாடல் படத்தில் பல விதமான சாக்ஸபோன் வாசித்துள்ளார் இவர்.

அனைத்துப் பாடல்களிலும் சாக்சபோன் இசையே பிரதான இசையாக பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. இதுகுறித்து கோபால்நாத் அளித்திருந்த கூறி இருந்ததாவது “ரகுமானுக்கு சுமார் 30 ராகங்களை வாசித்துக் காட்டி கடைசியாக கல்யாண வசந்தம் வாசித்ததும் ‘இதுதான்’ என ரகுமான் மகிழ்ந்தார். இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு எனக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு என்னைப் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது” என்று தெரிவித்து இருந்தார்.

The post பிரபல சாக்ஸபோன் இசைக்கலைஞர் மரணம் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes