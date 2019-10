ரஜினியின் அடுத்த படம் குறித்த அட்டகாசமான அறிவிப்பு

ஜாம்பவான் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் இயக்குனர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கிய’தர்பார்’ திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கல் தினத்தில் வெளியாக உள்ள நிலையில் அவருடைய அடுத்தபடம் குறித்த அறிவிப்பு சற்றுமுன் வெளியாகியுள்ளது

எந்திரன், பேட்ட படத்திற்கு பின் மீண்டும் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சன் பிக்சர்ஸ் இணைகின்றனர். ‘தலைவர் 168’ என்ற டைட்டிலில் இப்போதைக்கு அழைக்கப்படும் இந்த படத்தை சிறுத்தை சிவா இயக்கவுள்ளார்.

சிறுத்தை சிவா பாணியில் இந்த படத்தில் குடும்ப சென்டிமென்ட், ஆக்சன் மற்றும் காதல் லீலை கலந்த ஒரு கிராமத்து கதை என்றும் கிராமத்து பெரியவர் வேடத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது

இந்த படத்திற்கு ‘விஸ்வாசம்’ படத்திற்கு இசையமைத்து டி.இமான் இசையமைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிகிறது. இந்த படம் குறித்த அறிவிப்பு சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரபூர்வ டுவிட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் பக்கங்களில் வெளிவந்துள்ளது

ரஜினிகாந்த், கலாநிதி மாறன், சிறுத்தை சிவா, டி.இமான் ஆகியோர் இணையும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது

After the blockbuster hits Enthiran and Petta, the mega hit combo of Superstar @rajinikanth and @sunpictures come together for the third time for Thalaivar 168, Superstar’s next movie, directed by @directorsiva#Thalaivar168BySunPictures pic.twitter.com/AL5Z6ryjbG— Sun Pictures (@sunpictures) October 11, 2019

