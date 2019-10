கடந்து வந்த பாதை… சென்னையில் மாணவர்களுடன் பகிர்ந்துகொண்ட சிந்து…!!

சிந்து உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதைத் தொடர்ந்து

பலரும் அவருக்கு பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர், அந்தவகையில் சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளி நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்ட

பாராட்டுவிழாவில் கலந்து கொண்டார்.

பி.வி.சிந்து மாணவர்களுக்கு 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஊக்கத் தொகையினை

வழங்கினார். அதன்பின்னர் சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவில் சாதனை புரிந்த மாணவர்களிடம்

உரை ஆற்றினார்.

அவர் கூறியதாவது “கைப்பந்து வீரர்களான என் தந்தையும், தாயும்தான் நான் இந்தநிலையில் நிற்பதற்குக் காரணமாகும், அவர்கள் எனது விளையாட்டு ஆர்வத்துக்கு தங்கள்

ஆதரவினை அனைத்துநிலைகளிலும் கொடுத்துவந்தனர்.

8 வயதில் தொடங்கிய என் பேட்மிண்டன் பயணம் என் வாழ்க்கையாக

இப்போது மாறிவிட்டது, நான் பல போட்டிகளில் எப்போதும் கவனம் செலுத்தியது கிடையாது. ஆதலால் ஒரு விஷயத்தினை தேர்ந்தெடுத்து அதை நனவாக்க

போராடுங்கள்.

சாக்லெட், ஜஸ்கிரீம் என சிறுவயதில் இருந்தே

பல சாப்பிடும் விஷயங்களைக் கூட

தவிர்த்து இருக்கிறேன்.

திட்டமிடலை இப்போதே துவங்குங்கள், அதன்பின்னால்

இப்போதே ஓடத்துவங்குவது அவசியமாகும் என்று

கூறினார்.

