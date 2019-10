மயங்க் அகர்வால் அதிரடி சதம்.. அசத்தலாக ஆடும் இந்திய அணி!

தென்ஆப்பிரிக்கா அணி இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 3 போட்டிகள் கொண்ட சோதனை

கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

முதலாவது சோதனை

தொடர் விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்றது, இந்திய அணி அதிரடியாக

ஆடி வந்தது, மேலும் இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 203 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

பெற்றது, முதல் ஆட்ட முடிவில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.

இந்த சோதனை தொடரின் 2 வது போட்டி புனேயில் நேற்று துவங்கியது. இந்திய அணியில் மாற்றமாக ஆடுகளத்தின் தன்மை

காரணமாக ஹனுமா விஹாரி நீக்கப்பட்டு வேகப்பந்து வீச்சாளர்

உமேஷ் யாதவ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய அணி டாஸ் வென்றதுடன் மட்டையாட்டம்கை

தேர்வு செய்தது. முதல் சோதனைடில் கலக்கிய மயங்க் அகர்வாலும், ரோகித் சர்மாவும் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களம் இறங்கினர்.

ரோகித் சர்மா 14 ஓட்டத்தில் அவுட் ஆகி அதிர்ச்சிக்கு

உள்ளாக்கினார்.

தொடக்க வீரர் மயங்க் அகர்வால் 5 ஓட்டத்தில் அவுட் ஆக இருந்தார், டி.வி. ரீப்ளேயில் நடுவரின் தீர்ப்பினால் அதிலிருந்து மீண்டார்.

அடுத்து புஜாரா 58 ஓட்டங்களில் அவுட் ஆக, கேப்டன் விராட் கோலி களம் இறங்கினார். அகர்வால் சதத்தினைப் பூர்த்தி செய்து, 108 ஓட்டத்தில் அவுட் ஆகிப் போனார்.

வானிலை காரணமாக 4.5 ஓவர்களுக்கு முன்பே ஆட்டம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட,

இந்திய அணி முதல் பந்துவீச்சு சுற்றில் 85.1 ஓவர்களில் 3 மட்டையிலக்குடுக்கு 273 ஓட்டங்கள் எடுத்துள்ளது. விராட் கோலி 63 ரன்களுடனும் ரஹானே 18 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.

