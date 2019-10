இன்னும் சில நிமிடங்களில் சென்னையில் சீன அதிபர்! போக்குவரத்து நிறுத்தம்

இன்னும் சில நிமிடங்களில் சீன அதிபர் சென்னை வரவுள்ளதை அடுத்து சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலை, விமானநிலையம் முதல் கிண்டி சோழா நட்சத்திர ஓட்டல் வரை போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது

அதேபோல் சின்னமலையில் இருந்து விமான நிலையம் செல்லும் சாலையிலும் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. சீன அதிபரை வரவேற்க சென்னையில் பிரதமர் மோடி தயாராக உள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் சீன அதிபரை அழைத்து செல்ல குண்டு துளைக்காத தேர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது

இந்த சொகுசுக்கார் சீனாவில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சென்னை விமான நிலையம் முதல் கிண்டி, உள்ளிட்ட பகுதிகள் முழுவதும் காவல் துறையினர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது

