சென்னை வந்தடைந்தார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் சற்றுமுன் சென்னை வந்தடைந்தார். சீன அதிபரை வரவேற்க ஆளுநர், முதல்வர், துணை முதல்வர் ஆகியோர் விமான நிலையம் வருகை

சென்னை அருகேயுள்ள மாமல்லபுரத்தில் பிரதமர் மோடியுடன் சீன அதிபர் தங்கியிருந்து இரண்டு நாட்கள் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார்.

இந்த பேச்சுவார்த்தையை உலகமே உற்றுபார்க்கவுள்ளது. இந்தியா, சீனா இடையே அசாம் பிரச்சனை உள்பட பலவேறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இருநாடுகளும் வர்த்தக ரீதியில் ஒன்றையொன்று சார்ந்த நாடுகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

யுவான்சுவாங்கை அடுத்து தமிழகம் வரும் சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் என்பதால் இந்த வருகை வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்றாக கருதப்படுகிறது

Source: TamilMinutes