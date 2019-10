தர்ஷன் வாழ்க்கையில் நான் தலையிடமாட்டேன்- சோகம் பொங்க பேசிய ஷெரின்!!

106 நாட்கள் நடைபெற்ற பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் முகென் ராவ் முதல் பரிசினைப் பெற்றார், கோப்பையுடன் பதக்கமும் அவருக்கு கிடைத்துள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட

போட்டியாளர்களில் ஷெரினும்

ஒருவர், பிக் பாஸ் வீட்டில் ஒரு ஏஞ்சலாக வலம் வந்து கொண்டு இருந்தார்.

தர்சனுடனான

உறவுகுறித்த சர்ச்சை எழுந்தபோது மனதளவில் உடைந்தே போய்விட்டார், இந்தப்

பிரச்சினையினை வனிதா வேறு லெவலாக எடுத்துச் சென்றாலும் தர்சன் அதனை

பெரிதுபடுத்தவில்லை என்று சமாதானம் சொன்னார்.

வெளியே வந்தபின்னர் இவர்கள்

இருவரும் சந்தித்ததாக தெரியவில்லை. இந்தநிலையில் ஷெரின் ஒரு நேர்காணலில்

தர்சனைப் பற்றி கேட்ட கேள்விக்கு, “பிக்பாஸ் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய பின் தர்ஷனுடன் பேசுவதை

நிறுத்திவிட்டேன்.

வெளியேவந்தபின் அவர் என்னை தொடர்பு கொள்ளவில்லை, அவர்

வாழ்க்கை என்னால் பாதிக்கக்கூடாது என்று கருதி நானும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை” என்று

சோகம் பொங்க கூறியுள்ளார்.

