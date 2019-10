விஜய் சேதுபதியின் சங்கத்தமிழின் படம் தீபாவளிக்கு வெளியீடு இல்லை! தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிப்பு!

வாலு பட இயக்குநர் விஜய் சந்தர் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் சங்கத்தமிழின் . விஜய் சேதுபதி இரு வேடங்களில் நடித்துள்ள இதில் அவருக்கு ஜோடியாக ராஷி கண்ணா மற்றும் நிவேதா பெத்துராஜ் ஜோடி சேர்ந்து நடித்துள்ளனர்.

இவர்களுடன் நாசர், சூரி, ஆசுதோஷ் ராணா, ரவி கிஷன், மொட்டை ராஜேந்திரன், மாரிமுத்து, ஜான் விஜய் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். காதல், செண்டிமெண்ட், ஆக்ஷன் என்றும் முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியல் படமாக உருவாகி உள்ளது.

இந்த நிலையில் சங்கத்தமிழன் படம் வரும் தீபாவளிக்கு வெளியாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் தற்போது படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகவில்லை என்று படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான லிப்ரா புரடெக்க்ஷன்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

#SanghaThamizhan Is not releasing for #Diwali says producer @LIBRAProduc #ravindharchandrasekaran #MMAPressMeet It will release on Nov 8 or Nov 15.He will keep his words for release

October 11, 2019