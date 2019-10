வெங்காய விலையால் பிரச்சனை: 2 பெண்கள் கைது

வெங்காயம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருப்பது தெரிந்ததே. ஏழை எளியவர்கள் வெங்காயத்தை வாங்க முடியாத அளவுக்கு வெங்காயத்தின் விலை எகிறிக் கொண்டே போய்க் கொண்டிருக்கிறது

மேலும் வெங்காயத்தை பதுக்கி வைப்பதால் தான் இந்த விலையேற்றம் என்றும் வெங்காயத்தை பதுக்கி வைப்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது

இந்த நிலையில் உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நேஹா என்ற பெண் வெங்காயம் வாங்க சென்றுள்ளார். வெங்காய வியாபாரியிடம் அவர் வெங்காய விலை குறித்து பேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்

அப்போது அங்கு வந்த இன்னொரு பெண் ’இந்தப் பெண்ணால் வெங்காயம் வாங்க முடியாது என்றும் வெங்காயம் வாங்குமளவுக்கு அவரிடம் காசு இல்லை என்றும், எனவே அவரிடம் பேசி நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் என்றும் கடைக்காரரிடம் கூறியுள்ளார்

இதனை அடுத்து அந்த இரு பெண்களுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அதன் பின் அடிதடி சண்டையும் ஆகிவிட்டது. ஒருவரை ஒருவர் முடியை பிடித்துக்கொண்டு அடித்துக் கொண்டிருந்ததை அங்கிருந்தவர்கள் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்

இந்த சண்டை குறித்து கேள்விப்பட்ட இரண்டு பெண்களின் உறவினர்களும் இந்த சண்டையில் கலந்து கொண்டதால் அந்த பகுதியே போர்க்களம் போல் காட்சியளித்தது

இதனையடுத்து இந்த தகவலை தெரிந்து அங்கு வந்த காவல் துறையினர் 2 பெண்களையும் அந்த பெண்களை உறவினர்களையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்

