‘நம்ப ஏன் படம் பண்ணக்கூடாது?’ ஹாலிவுட்டில் இருந்து அட்லீக்கு வந்த வாய்ப்பு!

கோலிவுட்டில் ராஜா ராணி படம் மூலம் அறிமுகமானவர் அட்லீ. பிரம்மாண்ட இயக்குநர் ஷங்கரின் சிஷ்யரான அட்லீ , அவரை போலவே அதிகமான வரவு செலவுத் திட்டத்தில் படங்களை இயக்கி, வெற்றி படங்களை கொடுத்து வருகிறார்.

அதைத்தொடர்ந்து விஜயை வைத்து தெறி, மெர்சல் போன்ற வெற்றி படங்களைக் கொடுத்து அசத்தினார். பின்பு மூன்றாவது முறையாக விஜயுடன் இணைந்துள்ள படம் பிகில். ஏஜிஎஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்துள்ள இப்படம் வருகிற தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளது.

இந்த படத்தின் ட்ரைலர் வருகிற அக்டோபர் 12ஆம்( நாளை) தேதி மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகவிருக்கிறது. பிகில் படத்திற்காக அவரது ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்து இருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் பிரிடேட்டர், கமாண்டோ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த ஹாலிவுட் நடிகர் பில் டூக் அட்லி குறித்து ட்வீட் செய்துள்ளார். அதில், ‘ஹாலிவுட்டில் இருந்து வாழ்த்துகள். நமது நாடுகளுக்காக நாம் இருவரும் இணைந்து ஏன் படம் பண்ண கூடாது ? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

@Atlee_dir Greeting from Hollywood…Why is it you think, that it is so complex for our countries to produce films together? #TBD

— Bill Duke (@RealBillDuke)

October 10, 2019