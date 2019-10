ஜெயம் ரவியின் 25வது பட தலைப்பு அறிவிப்பு வெளியானது!

அதைத்தொடர்ந்து தற்போது ஜெயம் ரவி தனது 25வது படத்தில் நடிக்கிறார். ரோமியோ ஜூலியட், போகன் போன்ற படங்களை இயக்கிய லக்‌ஷ்மண் இப்படத்தை இயக்குகிறார். சுஜாதா விஜயகுமார் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறார். இதில் ஜெயம் ரவிக்கு ஜோடியாக நித்தி அகர்வால் நடித்து வருகிறார்.

விஜய் சேதுபதியின் சங்கத்தமிழின் படம் தீபாவளிக்கு வெளியீடு இல்லை! தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிப்பு!

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் தலைப்பு குறித்த அறிவிப்பைப் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி ஜெயம் ரவியின் 25வது படத்திற்குப் பூமி என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் விவசாயம் பற்றிய திரைக்கதை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சதீஷ் பித்தலாட்டத்தை ஆதாரத்துடன் வெளியிட்ட ஆர்யா!

டி. இமான் இசையமைத்து வருகிறார். டட்லி ஒளிப்பதிவில் படம் தயாராகி வருகிறது. மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள லக்‌ஷ்மண்- ஜெயம் ரவி படம் மீது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

The official title of #JR25 is #Bhoomi #பூமி

Dir @dirlakshman @AgerwalNidhhi Prod @theHMMofficial @sujataa_hmm

| @immancomposer | @dudlyraj | @Stunsiva8 | @BrindhaGopal1 | @prathool | @onlynikil | @shiyamjack pic.twitter.com/GHnUb9fuqI

— Jayam Ravi (@actor_jayamravi)

October 11, 2019