கோலிவுட்டுக்கு டாடா சொல்லி ஹாலிவுட் பக்கம் சென்ற மீரா மிதுன்!

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு திரைப்படத்தில் நடிக்க பல வாய்ப்புகள் தேடி வருகின்றன. ஆனால் மீரா மிதுனுக்கு மட்டும் அப்படி எந்த வாய்ப்பும் வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு முன் பண மோசடியில் சிக்கி சர்ச்சையில் சிக்கியது. பிறகு பிக் பாஸ் வீட்டில் சேரன் மீது அவதூறாக பழி சுமத்தியது என்று தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி கொண்டே இருந்ததால் மக்கள் மத்தியில் மீரா மிதுன் வெறுப்பு உண்டானது.

அதனால் ஏற்கனவே கையில் இருந்த பட வாய்ப்புகளும் அவர் கைநழுவிச் சென்றன. இதனால் கோபமடைந்த மீரா மிதுன் கோலிவுட்டில் தனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றும் அதற்கு காரணமாக இருந்த இயக்குநர்களை விமர்சித்து ட்வீட் செய்தார்.

பிறகு கோலிவுட் இல்லை என்றால் என்ன எனக்கு பாலிவுட்டில் அழைப்பு இருக்கிறது என்று கூறினார். இந்த நிலையில் பாலிவுட் படத்தில் நடிக்க மீரா மிதுன் சோதனை ஷூட்காக மும்பை சென்று உள்ளார்.

Tsumnai of bay of Bengal says no to talents and Arabian welcomes talents. @meera_mitun the talent hits the right shores pic.twitter.com/oMDWtbwA2T

