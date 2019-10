மஞ்சு வாரியரை பாராட்டிய கமல்

கடந்த வாரம் திரைக்கு வந்த படம் அசுரன். இப்படத்தில் சிறப்பான முறையில் ரத்தமும் சதையும் கலந்த கதையாக இப்படம் புகழ்பெற்று வருகிறது.

மஞ்சுவாரியரின் நடிப்பும் தனுஷின் நடிப்பும் நடிகர் கருணாஸின் மகனான கெவின் கருணாஸின் நடிப்பும் இப்படத்தில் பாராட்டு பெறுகிறது. விமர்சகர்கள் இப்படத்தை போதும் போதும் என்ற அளவு தூக்கி வைத்து கொண்டாடி விட்டனர்.

இந்நிலையில் இப்படத்தினை நடிகர் கமலஹாசனும் பாராட்டி விட்டார்.

இயக்குநர் வெற்றிமாறன், தனுஷ் இருவரையும் தொலைபேசி வாயிலாக பாராட்டியுள்ளார் கமல். மஞ்சு வாரியர் சென்னையில் தங்கி இருந்ததால், அவரை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியதுடன், அவரது நடிப்பு குறித்து நீண்ட நேரம் இருவரும் உரையாடியுள்ளனர்

