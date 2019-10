நேரு குடும்பத்தை இழிவுபடுத்தியதாக பிரபல நடிகை மீது வழக்கு பதிவு

பிரபல ஹிந்தி நடிகை பாயல் ரோஹத்கி இவர் ஹிந்தியில் 20க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் சமீபத்தில் மேற்கொண்ட பதிவை பார்த்த ராஜஸ்தான் மாநில காங்கிரஸார் இவர் மீது புகார் கொடுத்துள்ளனர்.

கடந்த 21ம் தேதி இவர் தனது முகநூல் பக்கத்தில்,ஜவகர்லால் நேரு, மோதிலால் நேரு ஜவகர்லால் நேரு மனைவியின் நடத்தை பற்றி எல்லாம் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் இவர் பதிவிட்டு இருந்ததால் வெகுண்டெழுந்த காங்கிரஸார் போலீசை முடுக்கி விட்டு இவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வைத்துள்ளனர்.

இதனை ஏற்று இவர் மீது தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் கீழ், 66 மற்றும் 67 ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது

