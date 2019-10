ஒரே நாளில் உலகப்புகழ் பெற்ற மாமல்லபுரம்: கூகுளில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டது

மாமல்லபுரம் என்பது பல்லவர் காலத்து பழமையான நகரம் என்பதும் சிற்பங்கள் பெயர் பெற்ற நகரம் என்பதும் தமிழர்களாகிய நமக்கு தெரியும்

ஆனால் இந்த நகரத்தின் பெருமை குறித்து வட இந்தியர்களுக்கே தெரியாத நிலைமை இருக்கும் போது உலகின் மற்ற நாடுகளில் உள்ள மக்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை தான்

இருப்பினும் வரலாற்றில் ஆர்வம் கொண்ட ஒரு சிலர் மட்டும் இந்த நகரம் குறித்த பெருமையை தெரிந்து வைத்திருந்தனர்

இந்த நிலையில் இன்று சீன அதிபர் மாமல்லபுரம் வருகை தந்ததை அடுத்து ஒரே நாளில் மாமல்லபுரம் உலகப்புகழ் பெற்றுவிட்டது

உலகில் உள்ள சின்னச்சின்ன நாடுகளில் இருக்கும் மக்கள் கூட இன்று மாமல்லபுரம் என்ற நகரம் குறித்து கூகுளில் தேட ஆரம்பித்துவிட்டனர்

கடந்த இரண்டு நாட்களில் மிக அதிகமாக தேடப்பட்ட ஒரு விஷயம் மாமல்லபுரம் என்று கூகுளே தெரிவித்துள்ளது. அந்த அளவுக்கு ஒரே நாளில் மாமல்லபுரம் உலகப்புகழ் பெற்றுவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

அதுமட்டுமின்றி மாமல்லபுரத்தை கூகுளில் தேடிய உலக மக்கள் பெரும் ஆச்சரியம் அடைந்துள்ளனர். பழங்கால சிலைகள் என்றால் வெளி நாட்டு மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு விஷயம். அந்த சிலைகள் மாமல்லபுரத்தில் தான் பெரும்பாலும் செய்யப்படுகின்றன என்ற உண்மையும் தற்போது தெரியவந்துள்ளது

இதனால் வருங்காலத்தில் மாமல்லபுரத்தில் சிலைகள் செய்ய வாங்குதல்கள் குவியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

அதுமட்டுமின்றி இனி இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா சென்றால் மாமல்லபுரத்தை தான் முதலில் அனைவரும் பார்க்க ஆர்வம் கொள்வார்கள்

அந்த அளவிற்கு சுற்றுலா செல்பவர்களையும் மாமல்லபுரம் பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

சீன அதிபரின் வருகையால் மாமல்லபுரம் ஒரே நாளில் உலகப் புகழ் பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பெருமை எல்லாம் சீன அதிபருக்கும் அவரை அழைத்து வந்த பிரதமர் மோடிக்கும் சேரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

