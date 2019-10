ஒரே ஆட்டத்தில் 2 சாதனை… மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் கோலி… !

தென்னாப்ரிக்கா அணி இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, சோதனை போட்டிகளில் பங்கேற்றுவருகிறது, இந்தியா- தென் ஆப்ரிக்கா இடையிலான இரண்டாவது சோதனை தொடர் நேற்று நடைபெற்றது.

இந்தத் தொடரில் இந்திய அணி 5 மட்டையிலக்கு இழப்பிற்கு 601 ஓட்டங்கள் எடுத்தது. விராட்

கோலி ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் 254 ரன்களுடன் உள்ளார். கோலி இந்த ஆட்டத்தில், பல சாதனைகளைப்

புரிந்துவரும் நிலையில், தன்னுடைய ஏழாவது சதத்தினைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்திய அணியில் முதல் சோதனைடில் அதிரடியாக ஆடிய ரோகித் சொதப்பினாலும்,

மயங்க் அதேபோல் அதிரடியாக ஆடினார். கோலி, சிறப்பாக ரன்களை குவிக்கத் துவங்கினர். இவருடைய

இரட்டை சதம் வெற்றிப்பாதையினை நோக்கி அழைத்து சென்றார்.

இதன்மூலம், இந்திய

அளவில் அதிக இரட்டை சதம் அடித்த சோதனை வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் கோலி.

கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் கூட இதுவரை சோதனை

போட்டிகளில் ஆறு இரட்டை சதங்கள் அடித்து உள்ளநிலையில், அவர் சாதனையை முறியடித்த

மகிழ்ச்சியில் உள்ளார் கோலி.

இந்தப் போட்டியில் இன்னொரு சாதனையையும் செய்துள்ளார்

கோலி, அதாவது சோதனை போட்டிகளில் 7,000 ரன்களை கடந்து அதிரடித்துள்ளார்.

இந்த ஓட்டங்கள்மூலம், ஏழாவது வீரராக பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளார்

கோலி. இந்தப் பட்டியலில் சச்சின், டிராவிட், கவாஸ்கர், லக்ஷ்மன், சேவாக்,

கங்குலி ஆகியோர் முதல் 6 இடங்களைப் பிடித்துள்ளனர்.

