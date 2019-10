அண்ணாச்சிக்கு ஜோடி தமன்னாவா

சரவணா ஸ்டோர் உரிமையாளர் சரவணன் அருள். இவர் சில வருடங்கள் முன்பு வரை சூர்யா போன்றோரை வைத்துதான் தனது நிறுவனத்தின் விளம்பரங்களை எடுத்து வந்தார்.

பின்பு தானே ஹன்சிகா, தமன்னா போன்ற நடிகைகளுடன் இணைந்து தனது கடை விளம்பரங்களின் மாடலாக நடிக்க ஆரம்பித்தார்.

இந்த நிலையில் இவர் படத்தில் கதாநாயகனாக நடிப்பதாகவும் ஜோடியாக ஹன்சிகா நடிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்பட்ட நிலையில் அவர் நடிக்கவில்லை என மறுத்திருந்தார்.

இப்போது தமன்னாவிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி இருப்பதாகவும் பெரிய தொகையை சம்பளமாக கேட்டு அவர் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அதற்கேற்றாற் போல் தமன்னாவும் இதுகுறித்து மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை. எனவே, தமன்னா இந்த படத்தில் நடிப்பார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த படத்தை ஒரு காலத்தில் உல்லாசம் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய ஜேடி ஜெர்ரி இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இவர்கள்தான் தற்போது விளம்பர படங்களை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

